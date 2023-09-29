Ancelotti: 'Barcelona için endişeliyim'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'nın Negreira davasıyla ilgili açıklamada bulundu.



İtalyan teknik adam, "Bu ciddi konu hakkında çok endişeliyim. İspanya adalet sistemi bu konu hakkında çalışıyor. İşlerini yapmalarına izin vermeliyiz" sözlerini kullandı.



La Liga Başkanı Javier Tebas da, geçtiğimiz günlerde sorulan, "Barcelona, Negreira Davası'nda suçlu bulunursa küme düşürülebilir mi?" sorusuna, "Bunu yapacak yetkimiz yok. Çünkü bu olaylar idari düzeyde zaman aşımına uğradı. Müdahale edebilseydik, bir disiplin dosyası açardık ve hakime giderdik. Yapılmaması gereken ödemelerin yapıldığına dair göstergeler var ve bununla hakem kararlarını etkileme girişimi söz konusu. Hakimin kararı, uyarıdan küme düşürmeye kadar değişebilir ama biz bunu yapamayız. Çünkü, bizim alanımızda olan bir durum değil." cevabını vermişti.



NEGREIRA OLAYI



İspanya'da Maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmıştı.



Barcelona'da mevcut yönetim tüm iddiaları yalanlasa da Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla savcılık soruşturma başlattı.



İddialarla ilgili ayrıca İspanya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA bünyelerindeki disiplin kurumları da soruşturma yürütme kararı almıştı.



