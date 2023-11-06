Ancelotti açıkladı! Arda Güler neden oynamadı?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında evinde Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kalarak liderliği kaybeden Real Madrid'de Arda Güler'in süre almaması gündem oldu.



"YAKINDA OYNAYACAK"



Arda'nın neden süre almadığı sorusuna maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yanıt veren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti şu ifadeleri kullandı; "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Yakında oynayacak."



Sezon başında 20 artı 10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bu sezon ilk kez resmi bir maçta Real Madrid'in maç kadrosunda yer aldı.



