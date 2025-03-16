Anadolu Hisarı şampiyonluk hayaline kavuştu

Süper Amatör Lig'de Anadolu Hisarı, deplasmanda THY ile karşı karşıya geldi. Beyoğlu İlçe Stadı'ndaki maçı Anadolu Hisarı, 3-1'lik skorla kazandı. Bu sonucun ardından Anadolu Hisarı hayalini kurduğu şampiyonluğa ulaştı.Anadolu Hisarı'na galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Osman Cihan Kayagil, 63. dakikada Furkan Okuyucu ve 73. dakikada Fırat Demirci attı. THY'nin tek golü 57. dakikada Göktürk Alşahin'den geldi.THY'de Onur Berber, Anadolu Hisarı'nda ise Engin Can Topal 85. dakikada kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Anadolu Hisarı, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligi'ne çıkma şansını son anda değerlendiremeyen Anadolu Hisarı, bu kez mutlu sona ulaştı.Anadolu Hisarı'nda yönetim, futbolcular ve teknik heyet şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı.Şampiyonluğun ardından yeni sezon için yatırımlara devam edeceğini açıklayan Anadolu Hisarı yönetimi, gelecek yıl da adlarından söz ettireceklerini dile getirdiler.Öte yandan Anadolu Hisarı'na gönül veren iş insanı Nevzat Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İki sezon önce Başkan İlker Güner ile beraber 'mahallemin takımı' Anadoluhisarı ortaya bir vizyon kondu. Geçen sene son iki maçta kılpayı kaçırdığımız BAL ligine bu sefer şampiyon da olarak yükseldik. Emeği geçen tüm oyunculara, teknik ekibe, taraftara, herkese teşekkürler ama Başkan'ın yeri çok ayrı. Daha yeni başlıyoruz" ifadelerini kullandı.