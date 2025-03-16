Anadolu Hisarı, BAL Ligi'ne yükseldi!

Süper Amatör Lig'de Anadolu Hisarı, THY'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Hisarı, BAL Ligi'ne yükseldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2025 19:11
Süper Amatör Lig'de Anadolu Hisarı, deplasmanda THY ile karşı karşıya geldi. Beyoğlu İlçe Stadı'ndaki maçı Anadolu Hisarı, 3-1'lik skorla kazandı.

Anadolu Hisarı'na galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Osman Cihan Kayagil, 63. dakikada Furkan Okuyucu ve 73. dakikada Fırat Demirci attı. THY'nin tek golü 57. dakikada Göktürk Alşahin'den geldi.

THY'de Onur Berber, Anadolu Hisarı'nda ise Engin Can Topal 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Anadolu Hisarı, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery