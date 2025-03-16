Anadolu Hisarı, BAL Ligi'ne yükseldi!

Süper Amatör Lig'de Anadolu Hisarı, deplasmanda THY ile karşı karşıya geldi. Beyoğlu İlçe Stadı'ndaki maçı Anadolu Hisarı, 3-1'lik skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Anadolu Hisarı'na galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Osman Cihan Kayagil, 63. dakikada Furkan Okuyucu ve 73. dakikada Fırat Demirci attı. THY'nin tek golü 57. dakikada Göktürk Alşahin'den geldi.
THY'de Onur Berber, Anadolu Hisarı'nda ise Engin Can Topal 85. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Anadolu Hisarı, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.
Anadolu Hisarı'na galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Osman Cihan Kayagil, 63. dakikada Furkan Okuyucu ve 73. dakikada Fırat Demirci attı. THY'nin tek golü 57. dakikada Göktürk Alşahin'den geldi.
THY'de Onur Berber, Anadolu Hisarı'nda ise Engin Can Topal 85. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Anadolu Hisarı, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.