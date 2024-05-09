Anadolu Efes transferi bitiriyor: Rolands Smits

Anadolu Efes, Zalgiris forması giyen Rolands Smits ile 2 artı1 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Anadolu Efes transferi bitiriyor: Rolands Smits
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09 Mayıs 2024 19:09
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Anadolu Efes, önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Donatas Urbonas'ın haberine göre; Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ta forma giyen 29 yaşındaki forvet Rolands Smits ile sözleşme imzalamaya yakın.

Habere göre; Anadolu Efes, Letonyalı oyuncu ile 2 artı 1 yıllık anlaşamaya vardı ve sezon sonunda yıldız oyuncuyla resmi sözleşme imzalamak için harekete geçti.

Rolands Smits, bu sezon Zalgiris Kaunas formasıyla EuroLeague'de 10.5 sayı, 4.3 ribaunt ve 1.2 asist ortamaları ile mücadele etmişti.
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