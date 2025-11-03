03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Anadolu Efes, sahasında Manisa Basket'i farklı geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, sahasında Glint Manisa Basket'i 104-72 mağlup etti.

calendar 03 Kasım 2025 21:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, sahasında Manisa Basket'i farklı geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, sahasında Glint Manisa Basket'i konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-72 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes ligde 6'de 6 yaptı. Manisa Basket ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ligin gelecek haftasında Anadolu Efes, ligin bir başka yenilgisiz ekibi Beşiktaş GAİN'e konuk olacak.


Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi

Anadolu Efes: Cordinier 7, Dessert 10, Dozier 10, Ercan Osmani 10, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 15, Loyd 12, Burak Can Yıldızlı 2, Swider 20, Mutaf 8, Jones 7

Glint Manisa Basket: Smith 8, Yiğit Onan 22, Mintz 9, Altan Çamoğlu 2, Johnson 7, Batu Eryurtlu 2, Buğra Çal 2, Mustafa Yerkazanoğlu 4, Zemaitis 16

1. Periyot: 25-15

Devre: 55-34

3. Periyot: 89-51

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.