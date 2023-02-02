Anadolu Efes, Olympiakos ile karşılaşacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında cuma günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.



Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.



Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 11 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 9. sırada bulunuyor.



Organizasyonda yaptığı maçların 15'ini kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan Olympiakos ise Real Madrid'in averajla önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Anadolu Efes 82-71 kazanmıştı.



İki takım arasında 47. maç



Anadolu Efes ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 47. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında organizasyonda oynanan 46 maçın 24'ünü Anadolu Efes, 22'sini ise Olympiakos kazandı.



Avrupa'da 790. randevu



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 790. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 789 karşılaşmada 449 galibiyet ve 340 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 542. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 541 mücadelenin 292'sini kazandı, 249'undan ise mağlubiyetle ayrıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ