Anadolu Efes, Milano'dan galibiyetle döndü

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 5. haftasında İtalya temsilcisi Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes, Milano'dan galibiyetle döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2024 23:23
Son güncelleme 25 Ekim 2024 00:59
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 5. haftasında İtalya temsilcisi Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup etti.

Anadolu Efes'te Elijah Bryant 19 sayı 5 asist, Darius Thompson ise 17 sayı 7 asist ile öne çıkan isimler oldular. Armani Milan'da ise Nikola Mirotic 29 sayı ile mücadele etti.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes galibiyet sayısını 3'e yükseltti. Emporio Armani Milan ise 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

1. Çeyrek: 11-23
2. Çeyrek: 25-46
3. Çeyrek: 59-66
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery