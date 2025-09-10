Amrabat'ın transferinde kriz: Sevilla'dan Betis'e dönüş

Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e transferi, İspanya'nın futbol gündeminde yankı uyandırmaya devam ediyor.

Orta saha oyuncusunun Sevilla ile her konuda anlaşmaya yakın olduğu belirtilse de, son anda yaşanan kayıt problemleri ve kadroda yer açılamaması nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Böylece Amrabat, tercihini Betis'ten yana kullandı.

"AMRABAT ARTIK BETİS'İN OYUNCUSU"

Her iki kulüp de farklı açıklamalarda bulunurken, Sevilla Başkanı Jose Maria del Nido Carrasco çarşamba günü sürece dair kendi cephesinden önemli detaylar verdi. Carrasco, "Biz, Sevilla'da oynamayan oyuncular hakkında konuşmayız. Bazı transfer girişimlerimiz vardı fakat daha fazla oyuncu almayı ve mevcut 25 oyuncuyu tescil ettirmeyi tercih ettik. Amrabat artık Betis'in oyuncusu, bu konuda söyleyecek bir şeyim yok," dedi.

YENİ TRANSFERLERİN ÖNÜ TIKANDI

Sevilla, transferin son günlerinde bazı oyuncuları satarak kadroda boşluk yaratmayı hedeflese de planlar istendiği gibi işlemedi. Alvaro Fernandez'in takımda kalması, Iheanacho'nun tesciliyle ilgili LaLiga'dan gelen engeller ve Dodi Lukebakio'nun geç satılması, yeni transferlerin önünü tıkadı.

Del Nido Carrasco, "Transfer döneminin son günlerinde hem giden hem gelen oyuncularla ilgili yoğun çalışmalar yürüttük. Ancak her zaman süreci kontrol edemezsiniz. Iheanacho için maaş indirimi konusunda anlaşma sağladık, LaLiga'ya yeni şartlarla başvurduk ancak kabul edilmedi. Bu konuyu yargıya taşıdık," ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca, "Dodi'nin satışı gece 22.35'te gerçekleşti. O saatten sonra elimizdeki oyunculara odaklanmamız gerekti. Açıkta olan transfer görüşmelerini durdurduk ve mevcut 25 kişilik kadromuzu tescil ettik. Kadromuzdan memnunuz," diyerek sürecin kapanışını özetledi.