04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Ampute Milli Futbol Takımı'nın hedefi, 2026 Dünya Kupası'na seribaşı gitmek

Trabzon'da 12 Eylül'de başlayacak Uluslar A Ligi için kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı, zorlu rakipler karşısında şampiyonluğu hedefliyor.

04 Eylül 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ampute Milli Futbol Takımı'nın hedefi, 2026 Dünya Kupası'na seribaşı gitmek






Trabzon'da düzenlenecek Uluslar A Ligi öncesi kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı, burada şampiyonluk yaşayarak 2026 Dünya Kupası'na seribaşı gitmeyi hedefliyor.
 
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde hazırlıklarını sürdüren milli takım, 12 Eylül'de başlayacak müsabakalara odaklandı.
 
Türkiye ile Polonya, İngiltere ve İtalya'nın mücadele edeceği Uluslar A Ligi müsabakaları üç gün sürecek, birinciliği elde edecek takım 2026 Dünya Kupası'na seribaşı olarak katılacak.
 
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine, organizasyonu başarılı bir şekilde geçireceklerine inandıklarını söyledi.
 
Temiz, müsabakaların seyir zevkinin yüksek olacağını belirterek, "Milli takımımız dünya ve Avrupa şampiyonu. Şu anki hedefimiz Uluslar Ligi'nin de şampiyon olup Dünya Kupası'na seribaşı katılmak." dedi.
 
Tecrübeli oyuncuların yanına gençleri de dahil ettiklerini vurgulayan Temiz, gençliğin dinamizmi ile tecrübeyi birleştirerek sahada iyi bir oyun sergileyeceklerini kaydetti.
 
Organizasyonun Trabzon'da yapılmasının takım için avantaj olduğunun altını çizen İsmail Temiz, şunları kaydetti:
 
"Birincisi Polonya'da düzenlendi, ikincisi de Türkiye'de düzenlenecek. Turnuvanın Trabzon'da olması, Trabzon halkının da futbol aşığı olması bizim için büyük bir avantaj. Tabii psikolojik baskıyı da yanında getiriyor ama biz bu baskıyı aşıp, Trabzon halkını ve dolayısıyla da Türkiye'nin yüzünü güldürmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da daha özgüvenli gitmek istiyoruz."
 
"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
 
İsmail Temiz, zorlu bir ligde zirveyi hedeflediklerini anlatarak, şöyle devam etti:
 
"Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Polonya, İngiltere ve İtalya var. Bu bahsettiğim takımlar, Avrupa'nın en iyi takımları. En iyi 4 takım burada oynuyor. Bir takım da düşecek. Biz şampiyon olmayı düşünüyoruz. Kim düşerse artık. Biz iyiyiz, iyi olmaya devam edeceğiz. İyi olduğumuz alanda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Keyifli mücadeleler göreceksiniz çünkü rakiplerimiz çok güçlü. Bir önceki şampiyon İngiltere, onları da burada yenerek şampiyon olup kupamızı ülkemize kazandırmak istiyoruz. Dünyada futbol ekolleri var. Futbol adına kabul edilmiş büyük ülkeler var İngiltere, Brezilya, Almanya, İspanya, İtalya gibi. Biz de son 22-23 yılda dünyanın en iyisi olduk, dünyada zirveye çıktık."
 
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkililerine ve ampute futboluna emek verenlere teşekkür eden Temiz, futbolseverleri müsabakaları izlemeye davet etti.
 
TAKIM KAPTANI GÜLERYÜZ: "HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"
 
Milli takımın 28 yaşındaki kaptanı Ömer Güleryüz de başarı için çok çalıştıklarını söyledi.
 
Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Güleryüz, "Ampute Milli Futbol Takımı, gittiği her yerde şampiyon olarak dönen bir takım. Trabzon'da kampımız başladı. Uluslar Ligi hazırlıklarımız var. Burada zorlu rakiplerle mücadele vereceğiz ama ülkeye gelen kupayı geri göndermek istemiyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Güleryüz, takımda yeni isimlerin forma giydiğini anlatarak, "Milli takıma gelen herkes üst düzey futbolcudur, bunu her zaman söylüyoruz. Takımımız iyi durumda, zorlu müsabakalar bizi bekliyor. Biz zorlukların üstesinden gelip, bütün takımları yenebilecek güce sahibiz." diye konuştu.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
