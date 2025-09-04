Ampute Milli Futbol Takımı'nın hedefi, 2026 Dünya Kupası'na seribaşı gitmek

Trabzon'da düzenlenecek Uluslar A Ligi öncesi kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı, burada şampiyonluk yaşayarak 2026 Dünya Kupası'na seribaşı gitmeyi hedefliyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde hazırlıklarını sürdüren milli takım, 12 Eylül'de başlayacak müsabakalara odaklandı.

Türkiye ile Polonya, İngiltere ve İtalya'nın mücadele edeceği Uluslar A Ligi müsabakaları üç gün sürecek, birinciliği elde edecek takım 2026 Dünya Kupası'na seribaşı olarak katılacak.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine, organizasyonu başarılı bir şekilde geçireceklerine inandıklarını söyledi.

Temiz, müsabakaların seyir zevkinin yüksek olacağını belirterek, "Milli takımımız dünya ve Avrupa şampiyonu. Şu anki hedefimiz Uluslar Ligi'nin de şampiyon olup Dünya Kupası'na seribaşı katılmak." dedi.

Tecrübeli oyuncuların yanına gençleri de dahil ettiklerini vurgulayan Temiz, gençliğin dinamizmi ile tecrübeyi birleştirerek sahada iyi bir oyun sergileyeceklerini kaydetti.

Organizasyonun Trabzon'da yapılmasının takım için avantaj olduğunun altını çizen İsmail Temiz, şunları kaydetti:

"Birincisi Polonya'da düzenlendi, ikincisi de Türkiye'de düzenlenecek. Turnuvanın Trabzon'da olması, Trabzon halkının da futbol aşığı olması bizim için büyük bir avantaj. Tabii psikolojik baskıyı da yanında getiriyor ama biz bu baskıyı aşıp, Trabzon halkını ve dolayısıyla da Türkiye'nin yüzünü güldürmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da daha özgüvenli gitmek istiyoruz."

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

İsmail Temiz, zorlu bir ligde zirveyi hedeflediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Polonya, İngiltere ve İtalya var. Bu bahsettiğim takımlar, Avrupa'nın en iyi takımları. En iyi 4 takım burada oynuyor. Bir takım da düşecek. Biz şampiyon olmayı düşünüyoruz. Kim düşerse artık. Biz iyiyiz, iyi olmaya devam edeceğiz. İyi olduğumuz alanda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Keyifli mücadeleler göreceksiniz çünkü rakiplerimiz çok güçlü. Bir önceki şampiyon İngiltere, onları da burada yenerek şampiyon olup kupamızı ülkemize kazandırmak istiyoruz. Dünyada futbol ekolleri var. Futbol adına kabul edilmiş büyük ülkeler var İngiltere, Brezilya, Almanya, İspanya, İtalya gibi. Biz de son 22-23 yılda dünyanın en iyisi olduk, dünyada zirveye çıktık."

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkililerine ve ampute futboluna emek verenlere teşekkür eden Temiz, futbolseverleri müsabakaları izlemeye davet etti.

TAKIM KAPTANI GÜLERYÜZ: "HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Milli takımın 28 yaşındaki kaptanı Ömer Güleryüz de başarı için çok çalıştıklarını söyledi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Güleryüz, "Ampute Milli Futbol Takımı, gittiği her yerde şampiyon olarak dönen bir takım. Trabzon'da kampımız başladı. Uluslar Ligi hazırlıklarımız var. Burada zorlu rakiplerle mücadele vereceğiz ama ülkeye gelen kupayı geri göndermek istemiyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güleryüz, takımda yeni isimlerin forma giydiğini anlatarak, "Milli takıma gelen herkes üst düzey futbolcudur, bunu her zaman söylüyoruz. Takımımız iyi durumda, zorlu müsabakalar bizi bekliyor. Biz zorlukların üstesinden gelip, bütün takımları yenebilecek güce sahibiz." diye konuştu.