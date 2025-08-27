27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye gidiyor!

Hull City'nin kiralık transferi için anlaşma sağladığı Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ta takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Bosnalı orta saha oyuncusu, bu akşam (Çarşamba) İstanbul'dan ayrılacak ve İngiltere'ye gidecek.

calendar 27 Ağustos 2025 17:27
Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

Hull City, Bosnalı orta saha oyuncusunun transferi için oyuncu ve Beşiktaş ile anlaşma sağladı.

Amir Hadziahmetovic, bu akşam (çarşamba) İstanbul'dan ayrılacak ve İngiltere'ye gidecek.


28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Bosnalı orta saha, yarın (perşembe) Hull City için sağlık kontrollerinden geçecek ve pürüz çıkmaması durumunda İngiliz ekibine imza atacak.

Amir Hadziahmetovic, geçen sezonun ilk yarısını da kiralık olarak Rizespor'da geçirmiş ve ikinci yarıda Beşiktaş'a geri dönmüştü.

28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon 2 maçta 46 dakika süre buldu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
