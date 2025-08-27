Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye gidiyor!

Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye transfer olmaya hazırlanıyor.
Hull City, Bosnalı orta saha oyuncusunun transferi için oyuncu ve Beşiktaş ile anlaşma sağladı.
Amir Hadziahmetovic, bu akşam (çarşamba) İstanbul'dan ayrılacak ve İngiltere'ye gidecek.
28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Bosnalı orta saha, yarın (perşembe) Hull City için sağlık kontrollerinden geçecek ve pürüz çıkmaması durumunda İngiliz ekibine imza atacak.
Amir Hadziahmetovic, geçen sezonun ilk yarısını da kiralık olarak Rizespor'da geçirmiş ve ikinci yarıda Beşiktaş'a geri dönmüştü.
28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon 2 maçta 46 dakika süre buldu.
