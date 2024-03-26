Amerika'da köprü yıkılması: Baltimore'daki Francis Scott Key köprüsne gemi çarptı

ABD'nin Baltimore şehrinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü, gemi çarpması sonucu yıkıldı. Çarpma esnasında köprü üstünde araçların bulunduğu bildirildi.



Baltimore, Maryland'deki Francis Scott Key Köprüsü'nün bir kısmı, büyük bir konteyner gemisinin çarpışmasının ardından çöktü.

Geminin Interstate 695 otoyolunun kuzey ve güney şeritlerini taşıyan köprüye çarptığı, batmadan önce alev aldığı ve çok sayıda aracın da Patapsco Nehri'ne düşmesine neden olduğu belirtildi.

New York Times, köprüdeki hasarın boyutunun henüz belli olmadığını belirtirken, Maryland Ulaştırma'nın X'te paylaştığı bir gönderide, "I-695 Key Bridge'de olay nedeniyle tüm şeritler her iki yönde de kapatıldı" bilgisi verildi.

Baltimore Sahil Güvenlik'ten Astsubay Matthew West, geminin Singapur bayrağı altında bir konteyner gemisi olduğu haberini aldığını ve verilere göre, "Dali" adı verilen geminin Baltimore üzerinden Colombo, Sri Lanka'ya doğru gittiğini söyledi.

Baltimore Belediye Başkanı Brendon Scott ise olayın ardından diğer şehir ve eyalet liderleriyle birlikte köprüye doğru yola çıkacaklarını açıkladı. X'teki bir gönderide, "Acil durum personeli olay yerinde ve çalışmalar sürüyor" dedi.