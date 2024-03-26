Haber Tarihi: 26 Mart 2024 11:06 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 11:06

Amerika'da köprü yıkılması: Baltimore'daki Francis Scott Key köprüsne gemi çarptı

ABD'nin Baltimore kentinde ticari gemi, üzerinde araçların bulunduğu Francis Scott Key köprüsüne çarptı. Köprü, gemi çarpması sonucu yıkılırken, köprünün üzerinde araçların da olduğu görüldü. Yetkililer, en az 7 kişiyi kurtarmaya çalıştıklarını bildirdi

Amerika'da köprü yıkılması: Baltimore'daki Francis Scott Key köprüsne gemi çarptı
Abone Ol
ABD'nin Baltimore şehrinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü, gemi çarpması sonucu yıkıldı. Çarpma esnasında köprü üstünde araçların bulunduğu bildirildi.

Baltimore, Maryland'deki Francis Scott Key Köprüsü'nün bir kısmı, büyük bir konteyner gemisinin çarpışmasının ardından çöktü.

Geminin Interstate 695 otoyolunun kuzey ve güney şeritlerini taşıyan köprüye çarptığı, batmadan önce alev aldığı ve çok sayıda aracın da Patapsco Nehri'ne düşmesine neden olduğu belirtildi.

New York Times, köprüdeki hasarın boyutunun henüz belli olmadığını belirtirken, Maryland Ulaştırma'nın X'te paylaştığı bir gönderide, "I-695 Key Bridge'de olay nedeniyle tüm şeritler her iki yönde de kapatıldı" bilgisi verildi.

Baltimore Sahil Güvenlik'ten Astsubay Matthew West, geminin Singapur bayrağı altında bir konteyner gemisi olduğu haberini aldığını ve verilere göre, "Dali" adı verilen geminin Baltimore üzerinden Colombo, Sri Lanka'ya doğru gittiğini söyledi.

Baltimore Belediye Başkanı Brendon Scott ise olayın ardından diğer şehir ve eyalet liderleriyle birlikte köprüye doğru yola çıkacaklarını açıkladı. X'teki bir gönderide, "Acil durum personeli olay yerinde ve çalışmalar sürüyor" dedi.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Thomas Meunier'den Trabzonspor ve milli takım itirafı! Trabzonspor Thomas Meunier'den Trabzonspor ve milli takım itirafı!
Beşiktaş'ın Juninho ısrarı! Beşiktaş Beşiktaş'ın Juninho ısrarı!
Montella kararını verdi, ilk 11 değişiyor! Milli Takım Montella kararını verdi, ilk 11 değişiyor!
Semih Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber'den iddialara yanıt! Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber'den iddialara yanıt!
Saatler ne zaman ileri-geri alınacak, alınacak mı? 2024 yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor? Gündem Saatler ne zaman ileri-geri alınacak, alınacak mı? 2024 yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor?
Galatasaray'dan ilk açıklama: 'Ali Koç onu da paylaşsın' Galatasaray Galatasaray'dan ilk açıklama: "Ali Koç onu da paylaşsın"
B sınıfı ehliyet düzenlemesi ne zaman? 2024 Gündem B sınıfı ehliyet düzenlemesi ne zaman? 2024
Fatih Terim'in gözü Fenerbahçeli genç yıldızda! Fenerbahçe Fatih Terim'in gözü Fenerbahçeli genç yıldızda!
Amerika'da köprü yıkılması: Baltimore'daki Francis Scott Key köprüsne gemi çarptı Gündem Amerika'da köprü yıkılması: Baltimore'daki Francis Scott Key köprüsne gemi çarptı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
MHK'nın Galatasaray - Antalyaspor maçı görüşmesi sosyal medyaya düştü!
2
Murat Sancak: "Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder"
3
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, UEFA'ya başvuracak!
4
Galatasaray'da Marcao sesleri!
5
SPORX ÖZEL | FIFA'dan TFF'ye kayyum iddiasına cevap; "Gerçek dışı"
6
Faruk Koca: "Aldığım ceza futbol tarihine kara bir leke olarak geçti"
7
Uğur Dündar: "Özür dileyip hemen bırakın"

SON HABERLER

yukarı ok