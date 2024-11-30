Amed SK, Servet Çetin ile ilk kez kazandı!

Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Amed SK, sahasında Manisa FK'yi 3-2 mağlup etti.

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Amed SK, Servet Çetin ile ilk kez kazandı!
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30 Kasım 2024 15:34
Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Amed SK, sahasında Manisa FK ile karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amed SK 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Yılmaz Ceylan, 45+1. dakikada Assombalonga ve 55. dakikada Lourenço'dan geldi. Manisa FK'nin golleri Wriedt'ten geldi.

Amed SK, Servet Çetin ile çıktığı 4. maçta ilk galibiyetini aldı. Manisa üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 18'e çıkardı. Manisa ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Amed, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Manisa ise Çorum'u konuk edecek.

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