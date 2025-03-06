Alvaro Negredo, 39 yaşında futbolu bıraktı

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alvaro Negredo, 39 yaşında futbol hayatına nokta koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Alvaro Negredo, 39 yaşında futbolu bıraktı
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06 Mart 2025 16:07
Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Manchester City ve Beşiktaş gibi önemli takımlarda forma giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.

X hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey için teşekkürler, futbol." notunu paylaşan İspanyol oyuncu, son olarak La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giymişti.

Alvaro Negredo kariyerine 716 maça çıktı ve 269 gol 88 asist yaptı.

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