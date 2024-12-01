Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta beyin kanaması geçirdi

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta düzenlenen bir organizasyonda maç sırasında beyin kanaması geçirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta beyin kanaması geçirdi
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30 Kasım 2024 22:52
Son güncelleme 01 Aralık 2024 02:39
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta düzenlenen Monastir m25 tenis turnuvasına katıldı.

28 yaşındaki tenisçi, Yankı Erel ile oynadığı yarı final esnasında beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan tecrübeli sporcu, yarın sabah yapılacak kontrollerin ardından sonuçların iyi çıkması halinde Türkiye'ye getirilecek ve ameliyat edilecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı ve Tunus Büyükelçiliği süreci yakından takip ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu, konu ile yaptığı açıklamada;

"Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir turnuvasında maç esnasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu Federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır.

Sporcumuza acil şifalar diler, tenis kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı

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