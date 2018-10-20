Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Eskişehirspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibine mağlup olması halinde kendisini düşme hattında bulacak.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilk 8 maçta sadece 1 galibiyet alarak 7 puanla 14'üncü sırada bulunan İzmir temsilcisi, 5 puanı bulunan 16'ncı basamaktaki rakibini altında tutmaya çalışacak.
Son 4 sezonda 3 kez Play-Off'u kılpayı kaçıran Altınordu, en son 2015-16 sezonunun 4'üncü haftasında düşme hattında yer almıştı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ve seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini söyledi.
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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilk 8 maçta sadece 1 galibiyet alarak 7 puanla 14'üncü sırada bulunan İzmir temsilcisi, 5 puanı bulunan 16'ncı basamaktaki rakibini altında tutmaya çalışacak.
Son 4 sezonda 3 kez Play-Off'u kılpayı kaçıran Altınordu, en son 2015-16 sezonunun 4'üncü haftasında düşme hattında yer almıştı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ve seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini söyledi.
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