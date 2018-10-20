  •  
    Bugün size bir sürpriz;
    5 maçtan 1'i F.Bahçe!..
  •  
    Beşiktaş'ın en büyük sorununa yeni çözüm!..
  •  
    "Galatasaray'ın sol beki tam 3.Lig seviyesinde.."
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu
  •  
    Ocak'ta Türkiye'ye veda edecek olan 11 futbolcu

Altınordu, kritik sınavda Es-Es'i konuk edecek

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Eskişehirspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibine mağlup olması halinde küme düşme hattına düşecek.

Kaynak: DHA
Altınordu, kritik sınavda Es-Es'i konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2018 13:48
Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Eskişehirspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibine mağlup olması halinde kendisini düşme hattında bulacak.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilk 8 maçta sadece 1 galibiyet alarak 7 puanla 14'üncü sırada bulunan İzmir temsilcisi, 5 puanı bulunan 16'ncı basamaktaki rakibini altında tutmaya çalışacak.

Son 4 sezonda 3 kez Play-Off'u kılpayı kaçıran Altınordu, en son 2015-16 sezonunun 4'üncü haftasında düşme hattında yer almıştı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ve seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini söyledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için