Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Eskişehirspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibine mağlup olması halinde kendisini düşme hattında bulacak.Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilk 8 maçta sadece 1 galibiyet alarak 7 puanla 14'üncü sırada bulunan İzmir temsilcisi, 5 puanı bulunan 16'ncı basamaktaki rakibini altında tutmaya çalışacak.Son 4 sezonda 3 kez Play-Off'u kılpayı kaçıran Altınordu, en son 2015-16 sezonunun 4'üncü haftasında düşme hattında yer almıştı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ve seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini söyledi.