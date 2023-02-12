Altınordu'dan Çağlar ve Cengiz'e alkış

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, özkaynak sisteminden yetişen milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketine yaptığı desteklerle gururlandı.



Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz ve İngiltere'de Leicester Ciyt'de top koşturan Çağlar, depremzedelere destek olmak için 50'şer bin Euro (1'er milyon TL) bağışta bulundu.



Fransa Kupası'nda Paris Saint Germain'i eledikleri maçın sonunda Cengiz formasının altına giydiği, "Türkiye için dua edin" yazılı tişörtle destek mesajı verdi.



Depremzedelere destek için ayrıca imzalı Marsilya formasını satışa sunan Cengiz, "Birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun canım ülkem" mesajı yayınladı. İngiltere'de depreme destek olmak için toplanan yardım kolilerinin kamyonlara yüklendiği görüntüleri paylaşan Çağlar ise paylaşımında, "Leicester'dan deprem bölgelerine el uzatmak için çalışmaya devam ediyoruz. Çadır ihtiyacı için desteklerinizi bekliyoruz. Leicester'dan canım ülkem Türkiye'ye. Herkese kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.



RAVİL VE ENİS'TEN DE DESTEK



Altınordu'dan yetişen ve Belçika'da Westerlo forması giyen Ravil Tagir, takım arkadaşı Sinan Bolat'la birlikte Gent maçı öncesi, üzerinde "Geçmiş olsun Türkiyem" yazan tişörtlerle sahaya çıktı. Polonya'da Warta Poznan'da top koşturan Altınordu patentli Enis Destan da sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yardım çağrısında bulundu.





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