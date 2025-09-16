16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Altınordu'da son transferler takıma katıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü bir başlangıç yapan Altınordu, transfer döneminin son gününde üç yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.

16 Eylül 2025 14:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da son transferler takıma katıldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta 2 puan toplayarak 17'nci sırada yer bulan Altınordu'da transfer döneminin son gününde lisansları çıkarılan üç futbolcu İzmir'e gelerek takıma katıldı. 

Adana 01 FK deplasmanında kadroda yer almayan İzmir temsilcisinin yeni oyuncuları Kerim Avcı, Serkan Dursun ve Berat Kalkan, teknik direktör Namet Ateş'le bir araya gelip objektife poz verdi.

Üç oyuncuyla da sezon sonuna kadar kontrat imzalandı. Kırmızı-lacivertli ekiple ilk antrenmanlarına çıkan Kerim, Serkan ve Berat'ın gelişiyle kadrodaki oyuncu sayısı 25'e yükseldi.

Kırmızı-lacivertli takımda 2014-15 sezonunun ikinci yarısında ve 2017-18'de görev yapan 35 yaşındaki forvet arkası Kerim, kulüpteki üçüncü dönemini geçirecek. 

 Takımın en yaşlı oyuncusu olan Kerim'in tecrübesiyle gençlere ağabeylik yapacağı ifade edildi. Geçen hafta İran ekibi Persepolis'ten Kocaelispor'a transfer olan eski milli golcü Serdar Dursun'un kardeşi olan santrfor Serkan Dursun (24) ile daha önce İzmir'de Karşıyaka forması giyen sol kanat Berat Kalkan'ın (22) ilerleyen haftalarda takıma katkı vermesi bekleniyor.

KUPADA RAKİP KÜTAHYASPOR

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Altınordu yarın deplasmanda Kütahyaspor'la karşı karşıya gelecek. Dumlupınar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Ligde galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi kupada tur atlayarak moral bulmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertli ekipte tedavisi süren orta saha oyuncusu Furkan Yöntem dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Namet Ateş'in ligde fazla forma şansı bulamayan isimleri kupa sınavında görevlendirmesi bekleniyor.


  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
