Altınordu'da Şeref dönüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altınordu, ara transfer dönemi öncesi eski kanat oyuncusu Şeref Özcan'la söz kesti.
Geçen sezon kırmızı-lacivertli takımla 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Şeref, kulüpten ayrılıp Boluspor'la anlaşmıştı. Boluspor'la ilk yarı bitmeden sözleşmesini fesheden gurbetçi oyuncunun yuvaya döneceği öğrenildi.
Altar Han'ın sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sol kanat arayışına giren İzmir ekibi, Şeref'le temasa geçerek prensip anlaşmasına vardı. Boluspor formasıyla 1'inci Lig'de ilk yarıda 4 karşılaşmada 114 dakika görev yapan 27 yaşındaki futbolcu skora katkı sağlayamadı. 2020-21 sezonunun devre arasında Altınordu'ya transfer olan Şeref, 2,5 sezon kırmızı-lacivertli takımda oynadı.
Geçen sezon kırmızı-lacivertli takımla 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Şeref, kulüpten ayrılıp Boluspor'la anlaşmıştı. Boluspor'la ilk yarı bitmeden sözleşmesini fesheden gurbetçi oyuncunun yuvaya döneceği öğrenildi.
Altar Han'ın sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sol kanat arayışına giren İzmir ekibi, Şeref'le temasa geçerek prensip anlaşmasına vardı. Boluspor formasıyla 1'inci Lig'de ilk yarıda 4 karşılaşmada 114 dakika görev yapan 27 yaşındaki futbolcu skora katkı sağlayamadı. 2020-21 sezonunun devre arasında Altınordu'ya transfer olan Şeref, 2,5 sezon kırmızı-lacivertli takımda oynadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU