Altınordu'da Hasan Özer dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da dün prensip anlaşmasına varıldığı açıklanan teknik direktör Hasan Özer'le sözleşme imzalandı.



Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın katılımıyla Özer'le Metin Oktay Yerleşkesi'nde imza töreni düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, Hasan Özer'le çok önceden tanıştıklarını belirterek, "Bu zorlu dönemde bir birlikteliğimiz olacak. Ben son nefesime kadar bu toprakların çocukları ile haşır neşir olacağım. Benim hiçbir beklentim yok. Bir tek hedefim var; Altınordu'yu benden sonraki nesillere kurumsal bir şekilde nasıl götürürüm." değerlendirmesinde bulundu.



Özkan, daha önce Hüseyin Eroğlu ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, "Hasan Özer hocam ile de uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz. Koranavirüs sürecinde tüm takımlar zorluk yaşarken biz dimdik ayakta kaldık ve Süper Lig'in kapısından döndük." ifadelerini kullandı.



Hasan Özer de zor bir dönemde göreve geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bizim bir hedefimiz var. Emin adımlarla hedefimize doğru yürümek istiyoruz. Kendimize inanıyor ve güveniyoruz. Kimseye mahcup olmak istemiyoruz. Futbol bilgimize ve kariyerimize inanıyoruz. Tüm ekibimle beraber Altınordu'nun başarısı için mesaimizi harcamaya hazırız. Ekibimle bunu başaracak güçteyiz. Sıkıntılı ortamdan hep birlikte çıkacağız."



Özer'in yardımcılıklarını Hakan Ertürk, Metin Akçevre ve Eren Kırıcı'nın yapacağı bildirildi.





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