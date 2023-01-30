Altınordu'da gençler kulübede

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da öz kaynak sisteminden yetişen gençlerin büyük bölümü yedek kulübesine mahkum oldu.



Teknik direktör Gökhan Ünal, son olarak iç sahada 1-1 sona eren Boluspor maçının ilk 11'inde altyapıdan yetişen sadece 2 oyuncuya görev verdi. İzmir ekibinde 24 yaşındaki kaleci Ali Emre Yanar ile 19 yaşındaki sol kanat Emircan Gürlük dışındaki 9 futbolcunun kulübe transfer yoluyla gelen isimler olması dikkat çekti.



Kırmızı-lacivertlilerde oyuna sonradan giren Metehan Yılmaz ve Muzaffer'le birlikte toplam 4 altyapı patentli isim forma giydi.



Yedek kulübesinde yer alan kaleci Serhat, stoper Yusuf Yalçın, forvet Gökberk, stoper Alperen, sağ bek Furkan Metin ve stoper Rahmi ise forma şansı bulamadı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, geçtiğimiz yıllarda yetiştirici kulüp olmanın şartı gereği ilk 11'de en az 4 genç oyuncuya şans vereceklerini açıklamıştı.









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