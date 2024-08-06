Altınordu'da bütün lisanslar yetişecek

Kadrosunun büyük bölümünü gurbetçi oyunculardan oluşturan TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu'da yeni transferlerin lisanslarının sezonun ilk haftasına yetişeceği belirtildi.



İzmir temsilcisi ay sonunda başlayacak 2024-25 sezonu öncesi yeni transferlerden Alper Tursun, Mete Yıldız, Eren Tokat, Kaan Baysal ve kiralanmasına karar verilen Halil Can Cemali'nin lisanslarını çıkardı.



Kırmızı-lacivertlilerin ilk kez Türkiye'de forma giyecek gurbetçi oyuncular Yusuf Örnek, Ali Çırak, Emir Can Gencel, Tahsin Çakmak, Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan ve Emre Aydınel'in lisans işlemlerini de tamamlamak üzere olduğu kaydedildi. Altınordu'nun sezonun ilk haftasında evinde oynayacağı İnegölspor karşılaşmasına lisans eksiği olmadan çıkması bekleniyor.





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