Altınordu'da 6 oyuncu ceza sınırında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Adıyaman FK maçına odaklanan Altınordu'da 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da 6 oyuncu ceza sınırında
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14 Şubat 2024 15:26
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Adıyaman FK maçına odaklanan Altınordu'da 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sağ kanat Devrim'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği randevuda sol kanat Onur, ön libero Metehan, stoper Hasan, sağ bek Furkan, santrfor Gökberk ve yedek kaleci konumuna düşen Serhat kart görmeleri halinde Serik Belediyespor deplasmanı öncesi cezalı duruma düşecek.

Teknik direktör Atilla Küçüktaka öğrencilerinden gereksiz kart görmemeleri için dikkatli olmalarını istedi. Altınordu'da sakat oyuncu ise bulunmuyor.
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