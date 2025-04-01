Altınordu 3'te 3 peşinde koşacak!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 müsabakada Altay'ı 3-2, Karaköprü Belediyespor'u ise 2-1 yenerek çıkışa geçen Altınordu çarşamba günü Kastamonuspor deplasmanına 3'te 3 hedefiyle çıkacak. Gazi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 24'üncü hafta erteleme mücadelesinde Tolga Akbaba düdük çalacak.



Grupta 55 puanla 4'üncü sırada yer alan İzmir ekibi, 58 puanı bulunan bir basamak üstündeki Kastamonuspor'u yenerek rakibini yakalamayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı stoper Eren'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Sami ve Görkem ile sezonu kapatan Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Altınordu sezonun ilk yarısında Kastamonu ekibini tek golle dize getirmişti.