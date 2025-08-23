23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
1-140'
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
0-140'
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
1-139'
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-038'
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-177'
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
0-023'
23 Ağustos
Roma-Bologna
0-023'
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
0-00'
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
0-010'
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-024'
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Altı gollü maçta kazanan çıkmadı: Dortmund - Pauli

Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda St. Pauli ile 3-3 berabere kaldı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Altı gollü maçta kazanan çıkmadı: Dortmund - Pauli
Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund ile St Pauli karşı karşıya geldi.

Millerntor Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Borussia Dortmund'un gollerini 34. dakikada Serhou Guirassy, 67. dakikada Waldemar Anton ve 74. dakikada Julian Brandt kaydetti.



Groningen'in gollerini ise 50. dakikada Andreas Hountondji, 86. dakikada penaltıdan Danel Sinani ve 89. dakikada Erich Smith kaydetti.

Mücadelenin 39. dakikasında Dortmund oyuncusu Guirassy penaltı atışından yararlanamadı.

Öte yandan karşılaşmanın 85. dakikasında Dortmund oyuncusu Filippo Mane kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla iki takım da lige 1'er puanla başladı.

Borussia Dortmund önümüzdeki hafta evinde Union Berlin'i konuk edecek. St Pauli ise Hamburg deplasmanına gidecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Gençlerbirliği 3 1 0 2 2 3 3
9 Fenerbahçe 2 0 2 0 1 1 2
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Kocaelispor 3 0 1 2 1 3 1
14 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 3 0 0 3 0 7 0
