Altekma, deplasmanda set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. haftasında Altekma, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altekma, deplasmanda set vermeden kazandı
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01 Mart 2025 20:21

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. haftasında Altekma, Spor Toto'ya konuk oldu. 

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı. 

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Muagututia, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Batuhan Avcı, Muhammet Kaya, Ömer Faruk Dur) 

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Eray Kursav, Gülhan Emir Pınar, Gutierrez Bahov, (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Cafer Kirkit)

Setler: 21-25, 22-25, 20-25

Süre: 84 dakika (24, 33, 27)

 

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