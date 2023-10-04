Altay savunması alarm verdi

1'inci Lig'deki son iki maçında Bodrumspor ve Giresunspor'la berabere kalan, 5 maçtır galip gelemeyince düşme hattından çıkamayan Altay'da savunma alarm verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay savunması alarm verdi
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04 Ekim 2023 15:29
Geride kalan 7 haftada kalesinde 11 gol gören Altay, ligin en çok gol yiyen 3 takımından biri oldu.

Altay'la birlikte düşme hattında yer alan Tuzlaspor 7 müsabakada 17 kez topu ağlarından çıkarırken, sonuncu Ümraniyespor ise 13 gol yedi.

Altay, oynadığı 7 maçın 6'sında rakiplerine kalesini açtı. Siyah-beyazlılar 2'nci haftada 1-0 kazandığı Tuzlaspor ve geçen hafta golsüz berabere kaldığı Giresunspor'dan gol yemedi. İzmir temsilcisine diğer maçlarda ise Şanlıurfaspor 2, Kocaelispor 3, Göztepe ve Bodrumspor 1, Erzurumspor FK da 4 gol attı.

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