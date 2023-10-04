Altay savunması alarm verdi

Geride kalan 7 haftada kalesinde 11 gol gören Altay, ligin en çok gol yiyen 3 takımından biri oldu.



Altay'la birlikte düşme hattında yer alan Tuzlaspor 7 müsabakada 17 kez topu ağlarından çıkarırken, sonuncu Ümraniyespor ise 13 gol yedi.



Altay, oynadığı 7 maçın 6'sında rakiplerine kalesini açtı. Siyah-beyazlılar 2'nci haftada 1-0 kazandığı Tuzlaspor ve geçen hafta golsüz berabere kaldığı Giresunspor'dan gol yemedi. İzmir temsilcisine diğer maçlarda ise Şanlıurfaspor 2, Kocaelispor 3, Göztepe ve Bodrumspor 1, Erzurumspor FK da 4 gol attı.



