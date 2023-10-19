Altay'ın büyük sorunu: Gol

1. Lig ekibi Altay, 8 karşılaşmada 5 gol atarak en az gol atan 3 takımdan biri oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'ın büyük sorunu: Gol
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19 Ekim 2023 16:07
1'inci Lig'de son sırada yer alan Altay'da teknik direktör Djilali Bahloul, siyah-beyazlı takımın gol yollarında daha üretken olması için kolları sıvadı.

İzmir temsilcisi oynadığı 8 karşılaşmada sadece 5 gol atarak en az gol atan 3 takımdan biri olurken, 41 yaşındaki teknik adamın antrenmanlarda hücum organizasyonlarına ağırlık verdiği belirtildi.

Siyah-beyazlılarda Paixao ve Zeki 2'şer kez, İbrahim ise 1 kez rakip fileleri sarsarken, teknik patron Bahloul'un özellikle gençlerden sorumluluk alarak skora katkı sağlamalarını beklediği ifade edildi.

Hücum organizasyonlarının yanı sıra savunmada takımın daha agresif bir kimliğe bürünmesini isteyen teknik direktör Bahloul'un öğrencilerine özgüven aşıladığı ve bu şekilde bireysel hataların önüne geçmeyi planladığı bildirildi. Ligde kalesinde 14 gol görerek en çok gol yiyen ikinci takım olan Altay, pazartesi günü Gençlerbirliği deplasmanında galip gelerek kötü gidişi durdurmayı hedefliyor.

Sol bek Yusuf'un cezasının sona erdiği siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı ön libero Ceyhun dışında eksik yok.

 
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