Spor Toto Süper Lig 35. hafta mücadelesinde Altay, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.



Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Altay 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 10. dakikada Kappel kaydetti.



UMUTLANDIRAN 3 PUAN



Altay bu galibiyetle Süper Lig'de 6 maç sonra 3 puana uzandı.



Küme hattında yer alan Altay, 33 puana ulaştı ve 42 puandaki Gaizantep ile puan farkını 9'a indirdi. Hatayspor ise 49 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Altay, Giresunspor'u konuk edecek. Hatayspor ise Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10 dakikada Altay öne geçti. Zeki Yıldırım'ın savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahası içine giren Kappel'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.



27. dakikada Thaciano'nın pasında ceza alanında topla buluşan Kappel'in şutunu kaleci Munir, son anda kornere çeldi.



28. dakikada Thiam'nın pasında ceza sahası dışından Thaciano'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



38. dakikada Sadık Baş'ın sağ kanattan ceza sahasına içene gönderdiği topa kafayla vuran El Kaabi'nin şutu üstten dışarı gitti.



Müsabakanın ilk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





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