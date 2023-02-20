Altay'da Zeki Yıldırım iyileşti

Zeki Yıldırım, sezona deprem felaketi sebebiyle verilen arada tamamen iyileşerek takımla çalışmalara başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da Zeki Yıldırım iyileşti
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20 Şubat 2023 14:59
Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da adale sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, sezona deprem felaketi sebebiyle verilen arada tamamen iyileşerek takımla çalışmalara başladı.

Tedavi sürecinde Samsunspor (D), Pendikspor, Keçiörengücü (D) ve Adanaspor müsabakalarını kaçıran tecrübeli futbolcu, lige verilen aradan sonra oynanacak Bodrumspor deplasmanında görev yapabilecek.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde tam kadro çalışan siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı stoper Efe Sarıkaya ve kaleci Ozan Evrim Özenç dışında eksik bulunmuyor.

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