Altay'da yaprak dökümü

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Transfer yasağı bulunan ve son 2,5 sezonda takviye yapamayan siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren kaleci Mustafa Çalışkan da yuvadan uçtu.



Altyapı patentli 20 yaşındaki file bekçisi 3'üncü Lig ekiplerinden Orduspor 1967 ile anlaşmaya vardı. Mustafa'nın yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.



İzmir temsilcisinde yeni sezon öncesi takımdan ayrılan oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Altay'da sözleşmesini tek taraflı fesheden Eren Erdoğan, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya gitmişti. Enes Öğrüce, bonservis bedeli alınarak Süper Lig'in yeni takımı Bodrum FK'ya transfer oldu. Kontratı biten Nurettin, 3'üncü Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'la el sıkışırken, fesih yoluna giden Salih Sarıkaya kulüp arıyor.





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