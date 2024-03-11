Altay'da umutlar tükendi

1'inci Lig'de son olarak evinde Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup olan düşme hattındaki Altay, son 8 haftaya kümede kalma barajının 12 puan gerisinde girerek matematiksel olmasa da psikolojik olarak havlu attı.



Geçen sezon bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen siyah-beyazlılar bu sezon işini iyice zora soktu. Oynadığı 25 maçta 17 mağlubiyet, 5 galibiyet, 3 de beraberlik alan İzmir temsilcisi, aldığı 3 puan silme cezasıyla birlikte 15 puan toplayabildi. Transfer yasağı 2 sezondur devam eden ve ödemeleri yapılmayınca tecrübeli oyuncularını ara transfer döneminde elinden kaçıran Altay, genç oyuncularıyla umut vermedi.



Son 8 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alan Altay bu periyotta sadece 1 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Altay, son 8 haftada sadece son sıradaki Giresunspor'u 1-0 mağlup ederken; Göztepe (D) ve Gençlerbirliği'ne 4-0, Bodrum FK'ya (D) 3-0, Tuzlaspor (D), Kocaelispor ve Ümraniyespor'a (D) 2-0 yenilip, Erzurumspor FK (D) ile golsüz berabere kaldı.



En son 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan Altay, 6 sene sonra 2'nci Lig'in yolunu tutmaya çok yaklaştı. Ligde zorlu bir periyoda giren İzmir ekibi bu hafta deplasmanda ezeli rakiplerinden Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek.





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