Altay'da Marco Paixao kalıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da 18 futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi yönetimin elini kolaylaştıracak.
Siyah-Beyazlılar'da Cihan, Tolga, Cebrail, Murat, Berkay, Gençer, Lokman, Mehmet Erdem, Özgür, Scuk, Thiam, Mossoro, Zeki, Kappel, Erhan, Ziya ve İlhan'ın kontratları devam ediyor.
Sözleşmesi süren gol kralı Paixao'nun da kulüple yola devam edeceği ifade edildi. Portekizli yıldızın futbolu Altay'da bırakmak istediği gelen haberler arasında.
Siyah-Beyazlılar'da Cihan, Tolga, Cebrail, Murat, Berkay, Gençer, Lokman, Mehmet Erdem, Özgür, Scuk, Thiam, Mossoro, Zeki, Kappel, Erhan, Ziya ve İlhan'ın kontratları devam ediyor.
Sözleşmesi süren gol kralı Paixao'nun da kulüple yola devam edeceği ifade edildi. Portekizli yıldızın futbolu Altay'da bırakmak istediği gelen haberler arasında.