Altay'da Marco Paixao kalıyor

Sözleşmesi süren gol kralı Paixao'nun da Altay ile yola devam edeceği ifade edildi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay'da Marco Paixao kalıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2021 12:05
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da 18 futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi yönetimin elini kolaylaştıracak.

Siyah-Beyazlılar'da Cihan, Tolga, Cebrail, Murat, Berkay, Gençer, Lokman, Mehmet Erdem, Özgür, Scuk, Thiam, Mossoro, Zeki, Kappel, Erhan, Ziya ve İlhan'ın kontratları devam ediyor.

Sözleşmesi süren gol kralı Paixao'nun da kulüple yola devam edeceği ifade edildi. Portekizli yıldızın futbolu Altay'da bırakmak istediği gelen haberler arasında.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.