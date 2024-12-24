Altay'da kaleci Ozan belirsiz

1.5 milyon TL alacağı bulunan tecrübeli kaleci, Ozan Özenç'e ödeme yapılmazsa sözleşmesini feshedebilir.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da kaleci Ozan belirsiz
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24 Aralık 2024 13:40
 TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'a 1-0 yenilerek devre arasına 8 puanla 17'nci sırada giren Altay'da sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazanan kaleci Ozan'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.
 Geçen hafta izin alarak Antalya'ya ailesinin yanına giden tecrübeli file bekçisi Kırklarelispor kafilesinde yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın kalesini altyapıdan yetişen 19 yaşındaki Ulaş Hasan korudu. Yönetimin devre arasında Ozan'a ödeme yapmaması halinde deneyimli eldivenin mukavelesini sonlandırarak İzmir ekibinden ayrılabileceği belirtildi. Kaleci Ozan'ın Altay'dan yaklaşık 1.5 milyon TL alacağı bulunuyor. Öte yandan Altay ikinci yarı hazırlıklarına cuma günü İzmir'de başlayacak.

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