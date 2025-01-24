Altay'da iki eksik var

Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşılaşacak Altay'da Arda Gezer ve Mehmet Nur Kaymaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da iki eksik var
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24 Ocak 2025 14:00
İkinci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşılaşacak Altay'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Arda Gezer ile sağ kanat Mehmet Nur Kaymaz'ın forma giyemeyeceği öğrenildi.

İki futbolcudan Arda'nın adalesinde gerilme, Mehmet Nur'un ise yırtık olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı takımda cezası sona eren stoper Kuban ise görev yapabilecek. İzmir temsilcisinde antrenman eksiği bulunan kaleci Ozan'ın kadroda yer almayacağı kaydedildi.

Öte yandan camia tarafından ödemeleri yapılan oyuncuların takımdan ayrılma ihtimalinin bulunmadığı bildirildi. Altay'da devre arasında sadece Enes Yetkin yuvadan uçtu. İzmir ekibinin başka fire vermeyeceği dile getirildi.

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