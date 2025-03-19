Altay can, Altınordu şan derdinde

2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay-Altınordu derbisinde İzmir'in iki köklü kulübü farklı hedeflerle sahaya çıkacak.



Yıllarca 1'inci Lig'de karşılaşan, 2021 senesinde Süper Lig'e çıkmak için İstanbul'da birbirleriyle final oynayan iki takımın yolları bu kez farklı hedeflerle kesişecek. Son 2 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan Altay kümede kalma umutlarını yeşertmek için, 3 maçtır galip gelemeyen Altınordu ise Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştırmak için mücadele verecek.



Ligde 3 puanı silinen ve oynadığı 26 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 17 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar 18 puanla 17'nci sırada yer alırken; Altınordu ise aynı periyotta 13 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyetle 49 puan toplayıp 4'üncü basamakta yer alıyor. Altınordu 47 kez rakip fileleri sarsıp kalesinde 22 gol görürken, Altay ise 20 gol atıp 54 gol yedi.



SEYİRCİ YASAĞI SIRASI ALTINORDU'DA



Sezonun ilk yarısında Altınordu'nun ev sahipliğinde Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan derbiye Altay taraftarları alınmamıştı. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun bu hafta oynanacak Altay-Altınordu derbisinde bu kez Altınordu seyircisine yasak koyacağı öğrenildi. Bu kararın ilk derbi öncesi Altınordu'nun talebi doğrultusunda alındığı öğrenildi. İlk yarıda oynanan İzmir derbisini Altınordu Sami ve Bahattin'in golleriyle 2-0 kazandı.



