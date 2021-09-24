





Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Naderi, Aka, Zeki, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı Fırat Aydınıs yönetecek ve saat 20.00'de başlayacak. Altay - Beşiktaş maçını beIN Sports yayınlayacak.Beşiktaş, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken, son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Altay 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 12 puan elde etti.Altay'da son oynanan Çaykur Rizespor maçında da forma giyemeyen Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Andre Poko ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.Beşiktaş'ta Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip, N'Koudou, Alex Teixeira, Ghezzal, Batshuayi ve son olarak Montero'nun yanı sıra ile kart cezalısı Rosier kadroda bulunmuyor.Son olarak Montero'nun da kadrodan çıkarılmasının ardından Beşiktaş'ta 11 oyuncu Altay maçında olmayacak.Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, U19 takımından Altay maçının kadrosuna 3 futbolcu ekledi.İşte o isimler:Koray Yağcı (Forvet)Berkay Vardar (Merkez Orta Saha)Emirhan Delibaş (10 numara)Mert, N'Sakala, Atiba, Serdar Saatçi, Rıdvan, Souza, Salih, Pjanic, Gökhan, Oğuzhan, KenanSüper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Altay, 18 sezon sonra ligde rakip olacak.İki takım Süper Lig'de son olarak 2002-2003 sezonunda karşı karşıya geldi.Beşiktaş ile Altay ligde 82 kez karşılaştı. İstanbul'un siyah-beyazlı takımı, rakibine 42 kez üstünlük sağlarken, Altay da 15 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar arasındaki 25 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Altay'a 115 gol atan Beşiktaş, rakibinin 41 golüne engel olamadı.İki takım İzmir'de 41 kez karşılaşırken bu müsabakaların 15'ini Beşiktaş kazandı.Altay evinde rakibine 11 defa üstünlük kurdu, İzmir'deki lig maçlarının 15'i beraberlikle tamamlandı.Beşiktaş deplasmanda 49 gol atarken, Altay 38 kez fileleri havalandırdı.Beşiktaş rakibine iki defa gollü üstünlükler kurdu.1994-1995 sezonunda Altay'ı deplasmanda 8-2 yenen Beşiktaş, 1962-1963'te ise rakibine 6-2 üstünlük sağladı.Bu arada 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, bir başka siyah-beyazlı takım olan Altay'ın başında eski takımına karşı galibiyet kovalayacak.Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, üçüncü "Dalya" için forma bekleyecek.Beşiktaş'a 2013-2014'te transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarlı performansıyla beğeni toplayan Atiba, Altay maçında görev yaptığı takdirde siyah-beyazlı formayla 300. resmi maçına çıkacak.Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki futbolcu, 299 resmi karşılaşmada görev yaptı. Beşiktaş'ta en çok maça çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulunduran Atiba, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde 300. kez Beşiktaş için sahada yerini alacak.Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 245 maça çıktı, Avrupa kupalarında 39 karşılaşmada görev yapıp, 1 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, 245 lig maçında 23 kez gol sevinci yaşadı.Atiba Hutchinson, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa organizasyonlarında 15 maçta görev aldı.Türkiye Kupası'nda 13 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyen Atiba, 2 kez de Süper Kupa mücadelelerinde oynadı.