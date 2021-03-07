Altay Bayındır'dan taraftara şampiyonluk mesajı

Kanarya'nın 1 numarası Altay, kalan haftalar öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. İşte o sözler...



Sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen genç kaleci, "Taraftarlarımız desteğini sürdürsün. Bu takım, sahada en iyi mücadeleyi verecek ve yıllardır özlenen şampiyonluğa ulaşacak" dedi...



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 25 gol yiyen Altay Bayındır, 8 maçta kalesini gole kapattı.







