Altay Bayındır'ın omuzunda ciddi gerilim şüphesi

Fenerbahçe'nin Konyaspor'la oynadığı maçta Serdar Gürler'le çarpışarak oyunu gözyaşlarıyla terk eden Altay Bayındır'ın 3 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır'ın omuzunda ciddi gerilim şüphesi
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31 Ekim 2021 01:49
Fenerbahçe'nin Konyaspor'la karşı karşıya geldiği karşılaşmada sakatlık geçiren Milli kaleci Altay Bayındır'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

A Spor'un haberine göre Altay Bayındır'ın omuzundaki bağlarda ciddi gerilme olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde Altay'a MR çekileceği ve omzundaki kapsülde bir yırtık çıkarsa ameliyat olma ihtimali de olacağı ifade edildi. Ayrıca Altay'ın omzunda yaşadığı gerilimin, Pelkas'ın yaşadığı omuz sakatlığından daha ciddi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Takım ile birlikte İstanbul'a dönen 23 yaşındaki kaleci, NTV'ye yaptığı açıklamada ise "Ciddi bir şey olup olmadığına bakacağız. İyi olacağız inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Altay Bayındır Konyaspor maçının 70. dakikasında Serdar Gürler'le sert şekilde çarpışmış ve yerini Berke Özer'e bırakmıştı.


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