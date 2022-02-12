Altay Bayındır: "Devam etmeye geldim"

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Giresunspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır: 'Devam etmeye geldim'
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12 Şubat 2022 18:28
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sahalara dönmesi hakkında konuşan Altay Bayındır "Çok şükür uzun sakatlık süreci sonrası bıraktığım yerden devam etmeye geldim. Zorlu süreçti. Her şeyime dikkat ederek kısa sürede döndüm. Ciddi bir sakatlıktı. Geldiğim, takımla beraber olduğum ilk maçta kazandığımız için, özellikle bu gidişatta kazanmak mutluluk verici. Bundan sonra alacağımız galibiyetlerin başlangıcı olur. Formanın ağırlığının bilincindeyiz. İçeride de konuşuyoruz. Bu armanın, camianın ne kadar büyük olduğunu, camiamıza ne şekilde bir futbol sergilememiz gerektiğini konuşuyoruz. Sahadaki mücadelemizi artırarak devam edeceğiz. İnşallah böyle olacak." dedi.

Maçla ilgili de açıklama yapan Altay Bayındır "Buraya kazanmak için geldik, her maç olduğu gibi. Son derece önemli bir maçtı. Bize bir nefes aldırdı. Kazanma duygusunu yeniden kazandırdı. Bu duyguyla devam etmemiz lazım. 90 dakika çok sağlam mücadele verdik. Futbol 3 sonuçlu bir oyun ama iyi mücadele etmeme, koşmama şansın olmaz. Bundan sonra böyle yapacağız." ifadelerini kullandı.

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