Altay Bayındır'dan taraftara mesaj

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli file bekçisi, maç sonu takım fotoğrafını paylaştı ve bu paylaşımına, "Tek takım, tek aile! Birlikte savaştık ve kazandık. Desteğiniz çok şey ifade ediyor, muhteşem taraftarımıza teşekkür ederiz!" ifadelerini yazdı.



Altay Bayındır'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.



FA Cup'ta Arsenal ile oynanan maçta dikkat çeken bir performans ortaya koyan ve iki penaltı kurtaran 26 yaşındaki file bekçisi, Rangers maçını da altı kurtarışla tamamladı.



