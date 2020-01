MKE Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisiFenerbahçe'de forma giyen eski takım arkadaşı'ın Avrupa'nın önde gelen takımlarında oynayabilecek kalitede olduğunu söyledi.Başkent ekibinin 32 yaşındaki file bekçisi, gelişim sürecine yakından tanıklık ettiği milli kaleci Altay Bayındır, "futbolda şike davası" sürecinde yaşadıkları, MKE Ankaragücü'nün durumu ve bir dönem formasını giydiği Demir Grup Sivasspor'un sergilediği performans hakkında açıklamalarda bulundu.Korcan Çelikay, sezon başında MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan ve sergilediği performansla A Milli Takım'a davet edilen Altay Bayındır ile ilgili, "Altay ile 2 seneye yakın birlikte çalıştık. Yeteneğini ve kaleciliğini konuşmaya gerek yok. Altay'ın en büyük avantajı oynamak. Burada da oynama fırsatı buldu. Şans geldiğinde iyi değerlendirdi. Sıkıntılı maçlarda iyi bir performans sergiledi ve şu an bulunduğu noktaya geldi. Bu, Altay için bir sonuç değil. Önce milli takım daha sonra Avrupa olsun. Bunu MKE Ankaragücü'nde herkes ister. Altay bu kulübün çocuğu. Bu kulübe milyonlarca lira para kazandırmış bir oyuncu. Herkes onun başarısını ister. Karakter ve kişilik anlamında bozulacak biri değil. Daha da yükselecektir. Altay'ın, Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giyeceğine eminim." ifadelerini kullandı.Korcan Çelikay, futbolda şike davası sürecinde yaşadıklarını travma olarak nitelendirdi.Sivasspor'da forma giydiği dönemde 2010-2011 sezonunun ardından 3 Temmuz 2011'de başlatılan futbolda şike davası sürecinin yaşamını olumsuz etkilediğini vurgulayan 32 yaşındaki kaleci, "Bir dava sürecimiz oldu. Kariyerimi fazlasıyla etkiledi. Herkesin hayatında bir travması vardır. Bu, benim mesleki olarak bir travmam. O zaman, o olayları yaşayan birçok kişi için bir travma. Toparlanmak da çok zor oluyor. Hakikaten o dönemleri yaşayıp da şu an burada olmak, kariyerini Süper Lig'de sürdürebilmek büyük bir şey. Şükürler olsun diyorum. Herkes için çok zordu. Çalışarak olduk. Mental anlamda çok güçlendiriyor. Dua ettik. Nitekim bugün buradayız." şeklinde görüş belirtti.Üç sezondur MKE Ankaragücü'nde forma giyen Korcan, büyük zorluklar yaşamalarına karşın önemli başarılara imza attıklarını dile getirdi.Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu sezon ligin büyük bir bölümünde istedikleri performansı sergileyemediklerini anlatan sarı-lacivertli kaleci, şöyle devam etti:"Bilhassa yabancı oyuncular için maddi sıkıntı çok büyük bir etki. Türk oyuncuya daha iyi hitap ediyoruz. Yüreğiyle oynamasını sağlayabiliyoruz. Ancak yabancı oyuncular çok daha profesyonel düşünüyorlar. Onları başarıya inandırmak zor oluyor. Elinden geleni yapan bir yönetim geldi. Oyunculara ödeme yapan bir yönetim. Bu, bizim psikolojimizi de etkiledi. Takımın ahengi yerine geldi. Geçmişten bir enkaz gelmiş. Yavaş yavaş onu düzeltmeye başladılar ama bu kolay olmuyor. Bahsedilen paralar çok büyük. Son dönemlerde ciddi ödemeler yapıldı. Mücadeleden hiç vazgeçmedik."Sarı-lacivertli taraftarların her zaman kendilerine büyük destek verdiğini kaydeden Korcan Çelikay, "3 senedir MKE Ankaragücü'ndeyim. Hep kaos içinde bir şeyler başardık. Hep maddi sıkıntı vardı. Şampiyonluğa oynuyordum. TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıktık. Oradan da Süper Lig'e yükseldik. Geçen sezon devre arasında takımımız dağılmıştı. 7-8 kişi kaldık. Şu ankinden daha kötü durumdaydık. Son gün transfer açıldı. İkinci yarıda yeni transferlerle başarı elde ettik. Ligde kalmak bizim için başarıydı. Bu sezon daha iyi durumdayız. Boynumuz yere eğilirken taraftarımız bizi kendimize getiriyor. Onlara teşekkür ediyorum. MKE Ankaragücü, küçümsenecek bir camia değil. Küllerinden doğup gelmiş bir camia. İlk geldiğim sene, TFF 2. Lig'de 1461 Trabzon maçına gittik. Hayatımda böyle bir şey görmedim. 600-700 kişi geldi maça. Şu an TFF 2. Lig'de böyle desteklenen bir takım yok. Takımın ligde kalacağına inanıyorum. Biz bu işi elimizden geldiğince başaracağız." yorumunu yaptı.Korcan Çelikay, Süper Lig'in geride kalan bölümünde topladığı 41 puanla zirvede yer alan eski takımı Demir Grup Sivasspor'un şampiyon olmasını istediğini söyledi.Deneyimli kaleci, kırmızı-beyazlı takım hakkında şu değerlendirmede bulundu:Süper Lig'deki mevcut yabancı oyuncu kuralını da eleştiren Korcan, "14 yabancı ile oynuyoruz. Kulüplerin borçlarının büyük sebebi bundan kaynaklanıyor. Dışarıda 1 liraya oynayan buraya 10 liraya geliyor. Türk oyuncuların önü kesiliyor. İsminin yabancı olması nedeniyle benden 1-0, 2-0 önde başlıyor. Kötü bir durum. Mevcut yabancı kuralına karşıyım. Bu kadar yabancı fazla. Yabancı sayısı daha az olduğunda daha kaliteli oyuncularla oynamıyor muyduk? Hagiler, Alexler gelmedi mi? Bir sürü Türk oyuncu yok olup gidiyor." şeklinde konuştu.