Altay Bayındır'a İtalya'dan talip var

2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kaptanlık görevini de üstlenen 25 yaşındaki Altay Bayındır için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Serie A'dan talip çıktı.
ALTAY BAYINDIR'A SERIE A'DAN TALİP
2019 yılında MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır bu sezon takımda istikrarsız bir performans sergiledi. Yer yer taraftardan tepki toplayan 25 yaşındaki genç isim sezonun bitimine kısa bir süre kala geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapattı. Ancak tüm bu olumsuzlara rağmen başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ı Avrupa'dan birçok kulüp yakından takip ediyordu. İtalya Serie A ekiplerinden Inter 25 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır için sarı-lacivertlilerle temasa geçmeye hazırlanıyor.
SON KARAR ALTAY BAYINDIR'IN
Geçirdiği ameliyat sonrası saha çalışmalarına geri dönen Altay Bayındır gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Avrupa oynamaya hayali olan ve bunu her fırsatta dile getiren 25 yaşındaki file bekçisi bu hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı. Altay Bayındır transfer sezonunda Inter ile anlaşması halinde gelecek sezon Serie A'da forma giyecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
25 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır bu sezon Fenerbahçe forması ile 40 resmi maçta görev aldı. 3630 dakika sahada kalan başarılı file bekçisi kalesinde 40 gol görürken 14 maçta da kalesini gole kapadı.
ALTAY BAYINDIR'A SERIE A'DAN TALİP
2019 yılında MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır bu sezon takımda istikrarsız bir performans sergiledi. Yer yer taraftardan tepki toplayan 25 yaşındaki genç isim sezonun bitimine kısa bir süre kala geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapattı. Ancak tüm bu olumsuzlara rağmen başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ı Avrupa'dan birçok kulüp yakından takip ediyordu. İtalya Serie A ekiplerinden Inter 25 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır için sarı-lacivertlilerle temasa geçmeye hazırlanıyor.
SON KARAR ALTAY BAYINDIR'IN
Geçirdiği ameliyat sonrası saha çalışmalarına geri dönen Altay Bayındır gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Avrupa oynamaya hayali olan ve bunu her fırsatta dile getiren 25 yaşındaki file bekçisi bu hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı. Altay Bayındır transfer sezonunda Inter ile anlaşması halinde gelecek sezon Serie A'da forma giyecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
25 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır bu sezon Fenerbahçe forması ile 40 resmi maçta görev aldı. 3630 dakika sahada kalan başarılı file bekçisi kalesinde 40 gol görürken 14 maçta da kalesini gole kapadı.