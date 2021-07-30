Alperen Þengün, Giresun'u gururlandýrdý

Giresun Belediye Baþkaný Aytekin Þenlikoðlu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021 draftýnda Oklahoma City Thunder tarafýndan 16. sýrada seçilen Milli basketbolcu Alperen Þengün ile gurur duyduklarýný belirtti.



Þenlikoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, milli basketbolcu Alperen Þengün'ün NBA ligine yükselerek bir kez daha göðüslerini kabarttýðýný vurguladý.



Þengün'ün, Giresunlu bir ailenin evladý olduðunu ve basketbola Giresun'da baþladýðýný anýmsatan Þenlikoðlu, þunlarý kaydetti:



"Alperen'imiz NBA ligine yükselerek bir kez daha bizleri sevindirdi, gururlandýrdý. Giresun bir basketbol þehridir ve her zaman basketbol ile iç içe olmuþtur. Þehrimizden yeni Alperenler çýkacaðýna inanýyorum. Dolayýsýyla bu oyuncuyu yetiþtiren Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü antrenörü Salim Taslý hocamýzý, Alperen'in babasý Kemal Þengün'ü ve ailesini tebrik ediyorum."



Þenlikoðlu, belediye olarak sporun her branþýna destek vermeye devam edeceklerinin altýný çizerek, "Düzenlediðimiz sokak basketbolu turnuvasýna gençlerin gösterdiði ilgi de bizleri mutlu ediyor. Alperen'in bu baþarýsý sokak basketbolumuzda ter döken sporcularýmýzý daha þevkli hale getireceði gibi, turnuvanýn da daha renkli geçmesine neden olacaktýr. Alperen'le bu þehir gurur duyuyor." deðerlendirmesinde bulundu.



