Alperen Şengün, All-Star'da sahne alıyor!

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) başarılı bir sezon geçiren Alperen Şengün, bu sabaha karşı (pazartesi) düzenlenecek All-Star maçında sahaya çıkacak.



Şengün'ün forma giyeceği All-Star maçı bu sabaha karşı 04:00'te başlayacak ve S Sport canlı olarak yayınlayacak.



ALL-STAR SEÇİLEN İKİNCİ TÜRK ALPEREN



Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki Alperen Şengün, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'dan sonra bu başarıya ulaşan ikinci milli basketbolcu oldu.



Şengün, All-Star kadrolarının belirlenmesi için yapılan taraftar oylamasında Batı Konferansı'nda en fazla oy alan altıncı, lig genelindeyse 11'inci oyuncu olmuştu.



YENİ ALL-STAR FORMATI



Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen organizasyona Kaliforniya eyaletinin San Fransisco kenti ev sahipliği yapıyor. Ayrıca geçmiş yıllardan farklı olarak All-Star maçı ilk kez dört takımlı mini bir turnuvadan oluşuyor.



Yeni formatta dört takım, iki yarı final ve bir final maçı oynayacak. Yarı finalde 40, finaldeyse 25 sayıya ulaşan takım turnuvayı kazanacak.



Takımlardaki oyuncu seçimlerini eski basketbolcu ve yorumcular Shaquille O'Neal, Charles Barkley ve Kenny Smith yaptı. Şengün, takımların belirlendiği özel bir televizyon programında Charles Barkley'nin takımında yer aldı. Milli basketbolcunun birlikte oynayacağı takım, 'Global Yıldızlar Takımı' olarak adlandırılıyor. Bu takımdaki oyuncuların çoğunluğu ABD dışından.



NBA ALL-STAR MAÇLARI PROGRAMI



1. maç (Yarı final): Kenny'nin Genç Yıldızlar Takımı - Chuck'ın Global Yıldızlar Takımı



2. maç (Yarı final): Shaq Takımı - Candace'in Yükselen Yıldızlar Takımı



3. maç (Final): Yarı final maçlarını kazanan takımlar



ALL-STAR MAÇI KADROLARI



NBA All-Star maçının kadroları şu şekilde:



Shaq Takımı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Jayson Tatum, Jaylen Brown (Boston Celtics), Kevin Durant (Phoenix Suns), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), James Harden (Los Angeles Clippers), Kyrie Irving (Dallas Mavericks)



Kenny Takımı: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jalen Brunson (New York Knicks), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), Darius Garland, Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyler Herro (Miami Heat)



Chuck Takımı: Alperen Şengün (Houston Rockets), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Trae Young (Atlanta Hawks)



Candace Takımı: Stephon Castle (San Antonio Spurs), Dalton Knecht (Los Angeles Lakers), Jaylen Wells, Zach Edey (Memphis Grizzlies), Keyonte George (Utah Jazz), Trayce Jackson-Davis (Golden State Warriors), Ryan Dunn (Phoenix Suns)



