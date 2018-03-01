Sosyal medya hesabından açıklama yapan milli futbolcu şu ifadeleri kullandı;



"Büyük bir motivasyonla başladığım halde aşırı kazanma hırsımla sakinliğimi koruyamamak kırmızı kart görmeme yol açtı. İkinci yarıda yalnız bıraktığım takım arkadaşlarım başta olmak üzere bütün FENERBAHÇE camiasından özür diliyorum. Önümüzdeki zorlu süreçte bu kutsal forma için terimin son damlasıma kadar mücadele edeceğimden hiç şüpheniz olmasın."

ile'yi karşı karşıya getiren Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının 44. dakikasında, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ile Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım arasında tartışma çıkarken araya giren ve Tolgay Arslan'ı itekleyen Alper Potuk, ikinci sarı kart ile kırmızı kart gördü.Yaptığı hareketten dolayı büyük pişmanlık yaşayan Alper Potuk, saha kenarına doğru ilerlerken Fenerbahçe taraftarlarından özür diledi. Alper, maçın sonrasında sosyal medyadan da bir özür mesajı paylaştı.