Alparslan Erdem ameliyat edildi

Medipol Başakşehir'in savunma oyuncusu Alparslan Erdem, sağ dizinden ameliyat edildi.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncularımızdan Alparslan Erdem'e bugün Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde, başarılı bir operasyonla sağ diz ön çapraz bağı revizyonu yapılmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."
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Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncularımızdan Alparslan Erdem'e bugün Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde, başarılı bir operasyonla sağ diz ön çapraz bağı revizyonu yapılmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın