05 Haziran
İspanya-Fransa
22:00
05 Haziran
Avustralya-Japonya
1-0
05 Haziran
Endonezya-Çin
16:45
05 Haziran
Bahreyn-Suudi Arabistan
19:00
05 Haziran
Umman-Ürdün
19:00
05 Haziran
Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan
19:00
05 Haziran
Kuveyt-Filistin
21:15
05 Haziran
Irak-Güney Kore
21:15
05 Haziran
Katar-İran
21:15
06 Haziran
Paraguay-Uruguay
02:00
06 Haziran
Ekvador-Brezilya
02:00
06 Haziran
Şili-Arjantin
04:00

Alp Aksoy, İtalya'da podyum peşinde

Genç milli karting pilotu Alp Aksoy, FIA Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'da podyum hedefliyor.

calendar 05 Haziran 2025 15:44 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 15:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Alp Aksoy, İtalya'da podyum peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye'nin genç milli sporcuları arasında olan Alp Aksoy, 2025 sezonunda yarıştığı FIA Avrupa Şampiyonası için 5-8 Haziran tarihleri arasında piste çıkacak. Prema Racing takımı ile yarışan genç pilot, İtalya'da podyum için yarışacak.

Geçtiğimiz yıl birçok farklı kategorideki performansıyla öne çıkan genç pilot Alp Aksoy, 2025 sezonunda gelişim serilerinin en güçlü ekiplerinden Prema Racing kadrosuna katıldı. Geçtiğimiz hafta rakiplerine kıyasıya rekabet ederek 81 pilot arasından final yarışına kalarak yarışı altıncı sırada bitirdi. Yükselen performansıyla adından oldukça söz ettiren başarılı pilot, FIA Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü yarışına bu hafta sonu İtalya'daki Circuito Internazionale Viterbo'da çıkacak. Genç yetenek, seride OK sınıfında ter döküyor.

Gelişim serilerinde başarısını pekiştirmek isteyen Alp Aksoy, FIA Avrupa Şampiyonası ile beraber Champions of The Future Serisi, Super Serisi ve WSK Euro Serisi gibi önemli şampiyonalarda da yarışarak deneyimini gün geçtikçe daha da artırıyor.


" PODYUM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Başarılı pilot yaptığı açıklamada, "FIA Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil edeceğim için çok heyecanlıyım. Podyum için kıyasıya bir mücadele verecek, elimden gelenin en iyisini yaparak zirveye ulaşmak için var gücümle çalışacağım. Bu önemli seride bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

SIRADAKİ YARIŞ WSK EURO SERİSİ'NDE

Alp Aksoy, sıradaki yarışı için de İtalya'da olacak. 1-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan WSK Euro Serisi'ndeki bir sonraki yarış da Ciremona Pisti'nde düzenlenecek.

ALP AKSOY HAKKINDA

2019 yılında 9 yaşındayken milli sporcu ünvanını alan Alp Aksoy, Türkiye'yi yurtdışında temsil eden en genç sporcu oldu. 5 yaşında karting sporu ile tanışan pilot, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Bambino kategorisinde yarışmaya başlayıp birçok podyum ve birincilik kazandı. 6 yaşında, Türkiye Karting Şampiyonası Mini 60 kategorisinde yarışmaya başladı. 7 yaşında Türkiye Berat Türker Kış Kupası'ndaki tüm yarışları kazanarak en genç kış kupası kazanan Türk sporcu oldu. CEE Avrupa Şampiyonası'nda 5 yarışa katıldı ve Avusturya ayağında 3 yarışı üst üste kazanarak en genç yarış kazanan pilot unvanını elde etti. 2023 yılında 108 pilotun mücadele ettiği WSK Super Master Series Lonato yarışını kazandı ve 2023 Industrie Kupası'nda ikinci oldu. Alp Aksoy, 2024 yılında geleceğin şampiyonlarını yetiştiren Champions of the Future Serisi, WSK Avrupa Serisi, FIA Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 2025 yılında ise birçok Formula 1 pilotunun yetiştiren Prema Racing ile anlaşarak yarış kariyerine emin adımlarla devam ediyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.