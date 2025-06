Alp Aksoy, İtalya'da podyum peşinde

" PODYUM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

SIRADAKİ YARIŞ WSK EURO SERİSİ'NDE

ALP AKSOY HAKKINDA

Türkiye'nin genç milli sporcuları arasında olan Alp Aksoy, 2025 sezonunda yarıştığı FIA Avrupa Şampiyonası için 5-8 Haziran tarihleri arasında piste çıkacak. Prema Racing takımı ile yarışan genç pilot, İtalya'da podyum için yarışacak.Geçtiğimiz yıl birçok farklı kategorideki performansıyla öne çıkan genç pilot Alp Aksoy, 2025 sezonunda gelişim serilerinin en güçlü ekiplerinden Prema Racing kadrosuna katıldı. Geçtiğimiz hafta rakiplerine kıyasıya rekabet ederek 81 pilot arasından final yarışına kalarak yarışı altıncı sırada bitirdi. Yükselen performansıyla adından oldukça söz ettiren başarılı pilot, FIA Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü yarışına bu hafta sonu İtalya'daki Circuito Internazionale Viterbo'da çıkacak. Genç yetenek, seride OK sınıfında ter döküyor.Gelişim serilerinde başarısını pekiştirmek isteyen Alp Aksoy, FIA Avrupa Şampiyonası ile beraber Champions of The Future Serisi, Super Serisi ve WSK Euro Serisi gibi önemli şampiyonalarda da yarışarak deneyimini gün geçtikçe daha da artırıyor.Başarılı pilot yaptığı açıklamada, "FIA Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil edeceğim için çok heyecanlıyım. Podyum için kıyasıya bir mücadele verecek, elimden gelenin en iyisini yaparak zirveye ulaşmak için var gücümle çalışacağım. Bu önemli seride bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.Alp Aksoy, sıradaki yarışı için de İtalya'da olacak. 1-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan WSK Euro Serisi'ndeki bir sonraki yarış da Ciremona Pisti'nde düzenlenecek.2019 yılında 9 yaşındayken milli sporcu ünvanını alan Alp Aksoy, Türkiye'yi yurtdışında temsil eden en genç sporcu oldu. 5 yaşında karting sporu ile tanışan pilot, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Bambino kategorisinde yarışmaya başlayıp birçok podyum ve birincilik kazandı. 6 yaşında, Türkiye Karting Şampiyonası Mini 60 kategorisinde yarışmaya başladı. 7 yaşında Türkiye Berat Türker Kış Kupası'ndaki tüm yarışları kazanarak en genç kış kupası kazanan Türk sporcu oldu. CEE Avrupa Şampiyonası'nda 5 yarışa katıldı ve Avusturya ayağında 3 yarışı üst üste kazanarak en genç yarış kazanan pilot unvanını elde etti. 2023 yılında 108 pilotun mücadele ettiği WSK Super Master Series Lonato yarışını kazandı ve 2023 Industrie Kupası'nda ikinci oldu. Alp Aksoy, 2024 yılında geleceğin şampiyonlarını yetiştiren Champions of the Future Serisi, WSK Avrupa Serisi, FIA Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 2025 yılında ise birçok Formula 1 pilotunun yetiştiren Prema Racing ile anlaşarak yarış kariyerine emin adımlarla devam ediyor.