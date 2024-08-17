Almanya'da Süper Kupa Bayer Leverkusen'in

Almanya Süper Kupa maçında Bayer Leverkusen, Stuttgart'ı normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarda 4-3 mağlup etti ve kupayı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Almanya'da Süper Kupa Bayer Leverkusen'in
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17 Ağustos 2024 23:36
Son güncelleme 17 Ağustos 2024 23:39
Almanya Süper Kupa maçında Bayer Leverkusen ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 beraberlikle biten maçı penaltılarda Bayer Leverkusen 4-3 kazandı.

Stuttgart'ın golleri 15. dakikada Enzo Millot ve 63. dakikada Deniz Undav ile gelirken, Bayer Leverkusen'in golleri 11. dakikada Victor Boniface ve 88. dakikada Patrick Schick ile geldi. 

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Bayer Leverkusen kupanın sahibi oldu.

Leverkusen'de Martin Terrier, 37. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Stuttgart, Almanya Süper Kupa'nın sahibi olmayı başardı.

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