Allegri Hakan Çalhanoğlu'nun alınmasını istiyor

Juventus'ta Paratici ve Andrea Pirlo'nun görevlerine son verilmesi sonrası teknik adamlık koltuğuna oturan Massimiliano Allegri'nin Hakan Çalhanoğlu transferine onay verdiği kaydedildi.Calciomercato'nun sayfalarına taşıdığı habere göre Allegri'nin Juventus yönetimine Milli futbolcumuzun oyun profilini çok beğendiğini ve bu gelişmenin ardından oyuncunun Milan'dan uzaklaşmaya başlayacağı belirtiliyor. Daha önce çıkan haberlerde Juventus'un Hakan'ı Torino'ya getirebilmek için yıllık 5 milyon euroyu gözden çıkardığı yönündeydi...Öte yandan Liverpool ilgisinin teklife dönüşmediği belirtilirken bir Katar kulübünün de Hakan Çalhanoğlu'na teklifini yaptığı ancak yüksek rakamlı teklif olmasına rağmen Milli futbolcumuz tarafından kabul edilmediği belirtildi.